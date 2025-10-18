Universidad Católica busca seguir en racha ante un Everton que mira de reojo el descenso

La Liga de Primera entró en su recta final con el desarrollo de la fecha 24 y este fin de semana dos de los equipos que se juegan mucho son Everton frente a Universidad Católica en el Estadio Sausalito, a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT) este domingo 19 de octubre.

Los "cruzados" visitan Viña del Mar ubicados en el quinto lugar de la tabla con 42 puntos y mirando de reojo el puesto de "Chile 2" que da un paso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con cinco victorias consecutivas, los precordilleranos buscarán ampliar su dulce momento.

Con algunas bajas, Daniel Garnero optará por alinear a: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Burugua, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Agustín Farías, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Eduard Bello y Fernando Zampedri.

[FOTOS 📸] La formación de Universidad Católica para visitar a Everton en el Sausalito por la Liga de Primera #Cooperativa90 https://t.co/dscQjgPyut pic.twitter.com/HrG7enthaV — Cooperativa (@Cooperativa) October 19, 2025

Por su parte, el elenco "oro y cielo" atraviesa un complejo panorama al encontrarse duodécimo con 22 unidades. Aquello, los tiene mirando de reojo el descenso que ocupa Unión Española en el penúltimo lugar con 20 positivos. El presente es irregular y el historial reciente tiene como antecedente una dolorosa goleada 6-0 propinada por la UC en abril de este año.

Buscando una revancha a ese partido, Mauricio Larriera formará con: Ignacio González; Lucas Soto, Ramiro González, Hugo Magallanes, Alex Ibacache; Enrique Serje, Alan Medina, Sergio Hernández, Álvaro Madrid, Julián Alfaro; y Sebastián Sosa.

Todos los detalles de este compromiso de realidades disimiles y bajo el arbitraje de Manuel Vergara podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.