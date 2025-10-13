Universidad de Chile se llevó un sufrido y valioso triunfo ante Palestino

Universidad de Chile sacó cuentas alegres en una jornada exigente bajo las altas temperaturas de la capital, ya que con un futbolista menos consiguió vencer por 2-1 a Palestino en el Estadio Santa Laura y con ello escaló hasta el segundo lugar en la Liga de Primera.



El inicio arrollador de los "azules" contrastó con el resto del encuentro, ya que Lucas Di Yorio (5') abrió tempranamente la cuenta tras una gran jugada que realizó Nicolás Guerra, desbordando y asistiendo al espigado ariete a portería vacía.

Con el ritmo encendido, las diferencias se ampliaron poco después teniendo a los mismos protagonistas. El atacante argentino se sirvió de una nueva asistencia del "Kun" (18') y todo pareció encaminarse con un penal que Miguel Araos sancionó tras una falta sobre Nicolás Fernández (21') en área "árabe".

No obstante, Sebastián Pérez se rehízo de su error y se lució para contenerle el lanzamiento esquinado a un Guerra que tomó la responsabilidad que comúnmente le pertenece a Charles Aránguiz.

El perdón costó caro. Palestino, que hasta entonces había sido dominado, reaccionó con el descuento de Fernando Meza (32') y tras los festejos vino otro duro golpe con la expulsión al "Príncipe" por doble amarilla tras tocar el esférico con la mano (34').

Gustavo Alvarez se vio forzado a realizar cambios y gastó una de sus ventanas. Aquello le supuso un desgaste mayor para un complemento donde el cuadro dirigido por Lucas Bovaglio apostó con todo a la ofensiva.

Pese a esto, la U contó con las chances más claras gracias al ingreso de un Leandro Fernández que constantemente buscó vulnerar la imbatible resistencia del "Zanahoria", pero los minutos pasaron y el marcador continuó apretado.

El cierre fue caliente. Los jugadores de Palestino reclamaron penal por una supuesta mano de Leandro Fernández en el área (90+3'), lo que derivó en airados reclamos y la expulsión de Meza (90+4'). Aquello le sirvió a los "azules" para afirmar los tres puntos.

Universidad de Chile es segunda en la tabla con 42 puntos justo antes de visitar el Claro Arena el domingo 26 de octubre para el clásico universitario frente a la UC, que marcha tercero con la misma cantidad de positivos.

En tanto, los de Bovaglio quedaron relegados al sexto lugar con 39 unidades y tendrán que aprovechar la siguiente jornada el viernes 24 de octubre como locales ante Everton para volver a meterse de nuevo en la lucha por un puesto a Copa Libertadores.