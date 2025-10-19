Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] Coquimbo Unido golpeó primero ante Colo Colo con un anticipo de Bruno Cabrera
Autor: Cooperativa.cl
El central argentino conectó un centro dentro del área.
El líder Coquimbo Unido golpeó primero a Colo Colo con un gol del central argentino Bruno Cabrera, quien anticipó con un puntazo un preciso centro de Juan Cornejo, abriendo así el marcador en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
