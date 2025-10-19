Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.3°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Coquimbo Unido golpeó primero ante Colo Colo con un anticipo de Bruno Cabrera

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El central argentino conectó un centro dentro del área.

[VIDEO] Coquimbo Unido golpeó primero ante Colo Colo con un anticipo de Bruno Cabrera
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El líder Coquimbo Unido golpeó primero a Colo Colo con un gol del central argentino Bruno Cabrera, quien anticipó con un puntazo un preciso centro de Juan Cornejo, abriendo así el marcador en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada