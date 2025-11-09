[VIDEO] La U lo dio vuelta ante Limache con gol de Javier Altamirano

Universidad de Chile logró remontar 3-2 el partido ante Deportes Limache en el Estadio Santa Laura por la fecha 27 de la Liga de Primera, con un tanto de Javier Altamirano, quien definió en el área chica al minuto 56.





Los cambios le dieron la razón a Gustavo Álvarez y en diez minutos del segundo tiempo de este #MatchdayDomingo, #LaU se pone en ventaja ante Deportes Limache gracias a esta conquista de Javier Altamirano.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 9, 2025