Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La U lo dio vuelta ante Limache con gol de Javier Altamirano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista chileno definió en el área chica.

Universidad de Chile logró remontar 3-2 el partido ante Deportes Limache en el Estadio Santa Laura por la fecha 27 de la Liga de Primera, con un tanto de Javier Altamirano, quien definió en el área chica al minuto 56.

