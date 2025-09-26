[VIDEO] Los goles de Bolados, Isla, Aquino y Vidal en el triunfo de Colo Colo sobre Iquique

Colo Colo celebró este viernes en el Monumental su primer triunfo con Fernando Ortiz en la banca, un rotundo 4-0 sobre el colista Deportes Iquique, en un duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera.

Los goles del "popular" fueron de Marcos Bolados (38'), Mauricio Isla (64'), Claudio Aquino (81') y Arturo Vidal (86').

Por el lado de Iquique, Edson Puch falló un penal y en el rebote en palo remató, pero su gol fue invalidado por estar en fuera de juego.

Revisa el resumen del partido: