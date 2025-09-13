[VIDEO] Los siete goles en el vibrante triunfo de Audax en el clásico con Unión Española

Audax Italiano batalló en un duro y emocionante partido para vencer por 4-3 a Unión Española en un clásico de colonias válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Matías Marín adelantó a los "hispanos" en Santa Laura al minuto 25 y Pablo Aránguiz aumentó a los 30'. Sin embargo, Eduardo Vargas (47') y Leonardo Valencia (54') equipararon las cifras.

Aránguiz repitió con un penal a los 70' para devolverle la ventaja a la Unión, pero Franco Troyansky se vistió de héroe para Audax con un doblete que revirtió definitivamente la cuenta (87', 90+1'). Para sumar más incidencias, Troyansky se fue expulsado a los 90+4'

- Revisa los goles: