[VIDEO] Los siete goles en el vibrante triunfo de Audax en el clásico con Unión Española
El duelo en Santa Laura fue un vaivén de emociones hasta el final.
Audax Italiano batalló en un duro y emocionante partido para vencer por 4-3 a Unión Española en un clásico de colonias válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.
Matías Marín adelantó a los "hispanos" en Santa Laura al minuto 25 y Pablo Aránguiz aumentó a los 30'. Sin embargo, Eduardo Vargas (47') y Leonardo Valencia (54') equipararon las cifras.
Aránguiz repitió con un penal a los 70' para devolverle la ventaja a la Unión, pero Franco Troyansky se vistió de héroe para Audax con un doblete que revirtió definitivamente la cuenta (87', 90+1'). Para sumar más incidencias, Troyansky se fue expulsado a los 90+4'
- Revisa los goles:
Revisa a continuación, todos los goles y las mejores jugadas del triunfo de Audax Italiano ante Unión Española en este #MatchdaySábado.
