Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.0°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Los siete goles en el vibrante triunfo de Audax en el clásico con Unión Española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El duelo en Santa Laura fue un vaivén de emociones hasta el final.

[VIDEO] Los siete goles en el vibrante triunfo de Audax en el clásico con Unión Española
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Audax Italiano batalló en un duro y emocionante partido para vencer por 4-3 a Unión Española en un clásico de colonias válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Matías Marín adelantó a los "hispanos" en Santa Laura al minuto 25 y Pablo Aránguiz aumentó a los 30'. Sin embargo, Eduardo Vargas (47') y Leonardo Valencia (54') equipararon las cifras.

Aránguiz repitió con un penal a los 70' para devolverle la ventaja a la Unión, pero Franco Troyansky se vistió de héroe para Audax con un doblete que revirtió definitivamente la cuenta (87', 90+1'). Para sumar más incidencias, Troyansky se fue expulsado a los 90+4'

- Revisa los goles:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada