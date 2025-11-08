[VIDEO] Luis Pavez deslumbró con golazo de tijera en triunfo de O'Higgins sobre Ñublense
El lateral se lució con el tercer gol del Capo de Provincia.
El lateral Luis Pavez deslumbró este sábado en el triunfo de O'Higgins sobre Ñublense en el Estadio El Teniente de Rancagua, al anotar un golazo de tijera en el segundo tiempo.
En el minuto 80, cuando el partido estaba igualado 2-2, Esteban Calderón pivoteó el balón y Pavez, desmarcado, se acomodó para rematar un tijeretazo de zurda, superando al meta Nicola Pérez y desatando los aplausos de los presentes en el recinto rancagüino.
Revisa el golazo de Pavez:
Con este GO-LA-ZO, Luis Pavez expone su caso para quedarse con el GOL DEL AÑO en la #LigaDePrimera 2025, en el duelo entre O'Higgins y Ñublense que puso fin al #MatchdaySábado de la Fecha 27.
