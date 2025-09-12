Alexis Sánchez debutó en Sevilla con una asistencia vital para empatar ante Elche

El histórico delantero chileno Alexis Sánchez tuvo un positivo estreno con Sevilla, al aportar la asistencia que permitió a su equipo empatar 2-2 ante Elche en condición de local, por la cuarta fecha de la liga española.

En 21 minutos de juego Rafa Mir desperdició una gran oportunidad para la visita y poco después, a los 28 ', Isaac Romero abrió la cuenta para el conjunto andaluz, que inició con el tocopillano y Gabriel Suazo en la banca.

Romero ponía el 2-0 local en el primer minuto de la segunda etapa tras un rebote que Matías Dituro dejó vivo frente al arco, pero hubo fuera de juego. André Silva colocó el 1-1 parcial de Elche a los 54'.

Alexis se estrenó al minuto 60 en su ingreso como cambio, en una ventana donde Suazo también saltó al campo de juego.

Ambos fueron protagonistas, pero primero sufrieron en cancha el golazo forastero para el 1-2 transitorio: Gabriel Suazo bajó a Rafa Mir cerca del área y el propio "10" la mandó pegada al palo en el tiro libre para enmudecer el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".

Sánchez respondió a su dorsal "10" con un rol más retrasado para armar juego y su momento llegó a los 85': Suazo mandó un pase filtrado que pasó de largo en una disputa y llegó hasta Alexis. El criollo mandó un taconazo para el gol de Gerard "Peque" Fernández que evitó la caída sevillana con el 2-2 final. En primer lugar se anuló por un inexistente fuera de juego que el VAR debió corregir.

De esta manera, Sevilla abrió la jornada y llegó a cuatro puntos, en un complejo inicio de temporada que incluye dos derrotas en las primeras fechas.

El próximo duelo para los de Nervión será el sábado 20 de septiembre como visita frente a Deportivo Alavés, a las 13:30 horas de Chile (17:30 GMT).