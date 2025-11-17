Alexis Sánchez ilusiona a Sevilla con un posible regreso para el derbi ante Real Betis

El delantero nacional Alexis Sánchez llenó de ilusión a todo Sevilla con su posible regreso para el derbi ante Real Betis de Manuel Pellegrini, programado para finales de noviembre.

El "Niño Maravilla", quien se lesionó en octubre, subió a sus redes sociales videos donde se le vio entrenar sobre césped por primera vez desde sus problemas físicos.

En los registros, se ve al chileno trabajando con balón y probando la puntería de cara al arco, un registro que fue interpretado como un gran avance en su recuperación.

De todas maneras, El Desmarque subrayó que "Alexis Sánchez quiere estar ante Betis, Matías Almeyda querría contar con él ante los verdiblancos, pero nadie tomará riesgos innecesarios".

"Todas las partes entienden que la cita es importante, pero son solo tres puntos y resultaría mucho más importante contar con él en la mayor parte de encuentros posibles en esta temporada tan complicada", añadió el medio sevillano.

Por último, el citado medio destacó que "la experiencia de Alexis Sánchez le hace conocer su cuerpo a la perfección y cualquier recuperación precipitada deberá ser examinada tanto con el cuerpo médico como con el cuerpo técnico, que evaluará todo tipo de riesgos".

El derbi entre Sevilla y Real Betis se jugará el domingo 30 de noviembre, a las 12:15 horas (15:15 GMT) en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".