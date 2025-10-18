Antony salvó al Betis de Pellegrini con los goles para agónica igualdad ante Villarreal

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, sufrió más de la cuenta para llevarse un agónico empate 2-2 en su visita a Villarreal, por la novena jornada de la liga española.

La escuadra del "Ingeniero" manejó el balón y dobló las llegadas locales, con 16 tiros totales. Sin embargo, el "submarino amarillo" fue efectivo para pegar primero.

Tajon Buchanan abrió la cuenta al minuto 44 y Alberto Moleiro aumentó a los 64', justo antes de la reacción sevillana.

Antony se anotó con un rápido descuento a los 66' y terminó por vestirse de héroe con la igualdad definitiva a los 90+4'.

Con este resultado, Betis llegó a 16 puntos en el cuarto puesto, justo por debajo de un Villarreal que se quedó con 17. De cerca les sigue un Espanyol con 15 puntos y Atlético de Madrid está expectante con 13 unidades y su partido con Osasuna por disputarse.