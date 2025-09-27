Atlético de Madrid golpeó con cinco goles a Real Madrid en un vibrante derbi

Atlético de Madrid se quedó con el derbi de la capital española tras golear 5-2 a Real Madrid en el Estadio Metropolitano por la séptima jornada de La Liga, resultado que además permitió a los dirigidos por Diego Simeone acercarse a la parte alta de la tabla con 12 puntos.

Los locales abrieron el marcador por medio de Robin Le Normand (14'), pero los dirigidos por Xabi Alonso reaccionaron y dieron vuelta el resultado con goles de Kylian Mbappé (25') y Arda Güler (36'). Sin embargo, en los minutos finales del primer tiempo, Alexander Sorloth (45+3') igualó el encuentro.

En la segunda mitad, los "colchoneros" remontaron con un doblete del delantero argentino Julián Álvarez (51' y 63'), y en el tiempo añadido, Antoine Griezmann (90+3') selló la goleada para su equipo.

Con este resultado, Atlético de Madrid escaló momentáneamente a la cuarta posición con 12 puntos, mientras que Real Madrid se mantiene en el primer puesto con 18 unidades, aunque podría ser superado por el FC Barcelona en esta fecha.

El siguiente partido de los "colchoneros" será de local ante Eintracht Frankfurt por Champions League el martes 30 de septiembre a las 16:00 horas (19:00 GMT), al igual que Real Madrid que visitará a Kairat Almaty el mismo día a las 13:45 horas (16:45 GMT).