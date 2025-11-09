Barcelona goleó a Celta y recortó distancia con el líder Real Madrid en La Liga

FC Barcelona goleó por 2-4 a Celta de Vigo este domingo en el Estadio de Balaídos, en la fecha 12 de La Liga de España, y recortó distancia con el líder Real Madrid.

El conjunto azulgrana sumó 28 puntos y quedó a tres de los merengues, que tropezaron con un empate sin goles en esta misma jornada ante Rayo Vallecano.

La figura en Balaídos fue el polaco Robert Lewandowski, quien anotó un triplete para la victoria culé (10' de penal, 37' y 73'); mientras que el otro tanto catalán fue del joven Lamine Yamal (45+3').

Los tantos del cuadro gallego fueron de Sergio Carreira (11') y Borja Iglesias (43').

En la próxima fecha, Barcelona recibirá en Montjuic a Athletic de Bilbao; y Celta, que está decimotercero con 12 puntos, visitará a Alavés.