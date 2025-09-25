Barcelona remontó ante Oviedo y sigue a la caza de Real Madrid en España

Barcelona remontó por 1-3 ante Real Oviedo este jueves en el Estadio Nuevo "Carlos Tartiere", y recortó distancia con el líder Real Madrid en la sexta fecha de La Liga de España.

Alberto Reina abrió la cuenta para los locales (33'), pero el cuadro catalán lo dio vuelta en el segundo tiempo con goles de Eric García (56'), Robert Lewandowski (70') y Ronald Araujo (88').

Con el resultado, Barcelona sumó 16 puntos y quedó a dos de Real Madrid, que marcha líder con campaña perfecta en seis jornadas disputadas; Oviedo, en cambio, está 18°, en zona de descenso, con tres positivos.

En la próxima fecha, Oviedo visitará a Valencia y Barcelona recibirá a Real Sociedad.