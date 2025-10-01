¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante FC Barcelona en La Liga de España?

Este domingo 5 de octubre, Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, recibirá al puntero del torneo FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán, por la octava fecha de La Liga de España.

El equipo andaluz llega tras una importante victoria por 0-1 ante el Rayo Vallecano en la jornada anterior como visitante, con una destacada actuación de los jugadores chilenos, quienes se espera estén en la oncena titular del técnico Matías Almeyda.

Barcelona, en tanto, llega al partido después de haber asaltado la punta de la tabla, con un triunfo ante Real Sociedad.

El partido está programado para las 11:15 horas (14:15 GMT) del domingo 28 de septiembre y será transmitido en TV cable por la señal de DSports y por streaming a través de las plataforma DGO.

