¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Rayo Vallecano en La Liga de España?
El cuadro de los chilenos buscará recuperarse de su última derrota.
Este domingo 28 de septiembre, Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, visitará a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por la séptima fecha de La Liga de España.
El cuadro andaluz buscará recuperarse de su última derrota como local ante Villarreal por 2-1 en la sexta jornada.
Para este domingo, se espera la presencia de los dos futbolistas nacionales en la formación que prepara el técnico Matías Almeyda.
El partido está programado para las 09:00 horas (12:00 GMT) del domingo 28 de septiembre y será transmitido en TV cable por la señal de ESPN y por streaming a través de la plataforma Disney+.
También lo podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.