¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Rayo Vallecano en La Liga de España?

Este domingo 28 de septiembre, Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, visitará a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por la séptima fecha de La Liga de España.

El cuadro andaluz buscará recuperarse de su última derrota como local ante Villarreal por 2-1 en la sexta jornada.

Para este domingo, se espera la presencia de los dos futbolistas nacionales en la formación que prepara el técnico Matías Almeyda.

El partido está programado para las 09:00 horas (12:00 GMT) del domingo 28 de septiembre y será transmitido en TV cable por la señal de ESPN y por streaming a través de la plataforma Disney+.

