DT de Getafe exigió respeto a Manuel Pellegrini

José Bordalás, técnico de Getafe, cargó contra Manuel Pellegrini, por las declaraciones que hizo el entrenador de Betis tras la victoria del cuadro sevillano el miércoles y exigió respeto, además de mandarle un recado al chileno.

Pellegrini, tras el triunfo 2-1 en el "Benito Villamarín", criticó el estilo defensivo de Bordalás y pidió que todos "aporten más para el espectáculo". Y este viernes, el "Ingeniero" encontró respuesta a sus declaraciones en la rueda de prensa de Bordalás.

"No es la primera vez que lo dice, yo sigo manteniéndome en las mismas declaraciones de la previa. Tengo el máximo respeto a todos los entrenadores que respetan a los demás. Al que no lo hace no tengo por qué respetarlo. Esta es una profesión tremendamente complicada y difícil. No me parece que haya un intento de condicionar o justificar nada", declaró Bordalás.

Y en la misma línea, envió un mensaje al DT de Betis: "Manuel Pellegrini, si es tan amante del fútbol, tenia que haber llamado la atención a su jugadores cuando se demoraban, cuando los balones no aparecían o cuando el árbitro tuvo que amonestar a Rui Silva porque no sacaba de arco".

"Si queremos un fútbol más sano hay que ser respetuoso con los compañeros", lanzó Bordalás, quien fue expulsado en ese partido ante Betis y recibió una sanción de tres fechas.