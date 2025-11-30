El derbi andaluz entre Sevilla y Betis se interrumpió por proyectiles e insultos

A los 87 minutos del partido, el derbi entre Sevilla y Real Betis fue suspendido momentáneamente por el árbitro José Munuera Montero, por incidentes desde las gradas.

Hinchas de Sevilla FC lanzaron objetos, principalmente botellas de plástico y profirieron insultos cuando su equipo caía por 2-0, tras goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira.

El referí paralizó las acciones para dialogar con las autoridades de La Liga, los entrenadores Matías Almeyda y Manuel Pellegrini, y los capitanes de ambos elencos.

A pesar de que aún no se realizaban las advertencias protocolares por altoparlante, el juez se retiró a camarines en medio de la confusión de los jugadores, quienes poco después también se fueron a los vestuarios.

Luego de unos minutos más, el partido se reanudó con la disputa de sus instantes finales.