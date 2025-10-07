"Esto recién comienza": El potente mensaje de Alexis por la victoria ante Barcelona

Alexis Sánchez, delantero de Sevilla, valoró en Instagram su gran presente en España, con un potente mensaje por la victoria que logró el domingo, siendo figura en su equipo, ante Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".

"Moments", escribió Alexis, junto a seis fotografías del partido, y el siguiente mensaje: "Hace 10 años que no se ganaba a FC Barcelona en casa, siempre con respeto y humildad".

"Esto recién comienza. Vamos Sevilla, a seguir mejorando", cerró Maravilla, generando miles de likes en su publicación.

El próximo partido de Sevilla será tras el receso por la fecha FIFA, el sábado 18 de octubre, ante Mallorca, por la novena fecha de La Liga.