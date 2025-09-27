Manuel Pellegrini: Mi compromiso con Betis no va a tener alteración

Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, reafirmó este sábado su compromiso es total con el conjunto sevillano, pese a las dudas que persisten en España con respecto a la renovación de su vínculo, el cual expira a final de temporada.

En conferencia de prensa con miras al choque de este domingo con Osasuna, el "Ingeniero" fue consultado por el récord de ser el entrenador con más partidos en la historia de la institución, pregunta que aprovechó para calmar las aguas sobre su continuidad.

"Fue el reflejo del trabajo que uno ha podido hacer. Me alegro sobre todo por la hinchada. He sentido un apoyo permanente durante estos años y el compromiso mío no va a tener alteración si se puede seguir o no. Son cosas de otras aristas. Mi compromiso con el club y el eterno cariño que le voy a tener a la gente del Betis me produce solamente orgullo", subrayó el chileno.

Con respecto a Osasuna, el estratego de 72 años calificó al cuadro rojillo como "un rival muy duro, como todos los de La Liga. Viene con técnico nuevo, ganando y perdiendo, un poco irregular. Es un rival de mucho cuidado y con buenos jugadores".

El duelo entre Betis y Osasuna está programado para este domingo a las 16:00 horas (19:00 GMT) en La Cartuja, en Sevilla.