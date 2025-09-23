Prensa española destacó a Suazo y Alexis pese a derrota de Sevilla ante Villarreal

Aunque Sevilla no pudo concretar la remontada y cosechó una nueva derrota, esta vez por 2-1 ante Villarreal, la siempre exigente prensa española no dudó en destacar el trabajo de los chilenos Gabriel Suazo, titular durante todo el cotejo, y Alexis Sánchez, quien ingresó a la cancha en el minuto 54.

"Si todos los que son más jóvenes que él le pusieran las mismas ganas, Sevilla jugaría en Europa. Sabe que cualquier toquecito y cualquier movimiento pueden ser claves para generar algo. Akor Adams evitó que volviera a marcar en el descuento", indicó El Desmarque con respecto al "Niño Maravilla" a quien evaluó con un cinco.

Sobre el lateral izquierdo, acreedor de un seis de calificación, detallaron que "(Tajon) Buchanan le hizo sufrir de lo lindo en la primera mitad. Muy bien y creciendo en casi todas las acciones ofensivas. Tiene temple y veteranía, lo que necesita el equipo".

El Pespunte, en cambio, elogió de pies a cabeza al zaguero. "Por fin mostró la versión vista en pretemporada: peleón, con desborde y acierto en ataque. Su actitud contagió al equipo y además jugó varios minutos con el brazalete de capitán, demostrando galones", señalaron junto con darle una nota siete.

Al hablar del tocopillano (6), en tanto, valoraron que tuvo una "gran irrupción aunque esta vez sin premio. Ovacionado al entrar, mostró que la edad le da un plus para entender bien el juego. Se movió con inteligencia, generó peligro y dio aire al ataque. Aunque esta vez no consiguió dejar su marca en el partido".

Por su parte, el medio partidario El Sevillista resaltó que Suazo "realizó un buen trabajo en tareas ofensivas y también en defensa. Generó peligro a través de centros desde su banda izquierda".

Por último, apuntaron que Sánchez "trató de buscar la forma de que el equipo anotase el gol del empate, objetivo que no pudo cumplirse. Jugó cerca de media hora".