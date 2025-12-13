Raphinha comandó el triunfo de FC Barcelona sobre Osasuna por La Liga

FC Barcelona se impuso por 2-0 a Osasuna en el Camp Nou por la jornada 16 de la liga española con una notable actuación del brasileño Raphinha.

Tras un primer tiempo trabado, en el cual los "culés" sufrieron la anulación de un gol de Ferrán Torres por una dudosa posición de adelanto, ambos equipos se fueron con el marcador en cero al descanso.

En el complemento, los locales comenzaron a apresurar las acciones y con un gran control de la posesión del balón, Raphina le dio el triunfo a su equipo con un doblete a los 70' y 86'.

De este modo, Barcelona se asentó en la cima de La Liga con 43 unidades y en la siguiente fecha se medirá Villarreal, tras un duelo por Copa del Rey ante Guadalajara de la tercera división el martes 16 de diciembre, a las 17:00 horas.

Por el otro lado, Osasuna cayó al 15° lugar con 15 puntos y el miércoles 17 de diciembre visitará a Huesca por la copa local, para después recibir a Alavés por la competencia de primera división de España.