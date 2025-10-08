Se confirmó que partido entre Villarreal y FC Barcelona se jugará en Miami

La Liga anunció este miércoles que el partido correspondiente a la jornada 17 de la Primera División española que enfrentará a Villarreal y a FC Barcelona se disputará el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, EE.UU.).

Con este partido "damos un paso histórico que proyecta a LALIGA y al fútbol español en una nueva dimensión. Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada", aseguró La Liga en un comunicado.

Javier Tebas, presidente de La Liga, señaló que este partido busca "acercar" el fútbol español "a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España".

El presidente de Villarreal, Fernando Roig, apuntó que para su club "es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos".

El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, destacó: "Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a La Liga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el club".

El comunicado añadió que el partido será transmitido en directo a través de los operadores oficiales, con contenidos adicionales para enriquecer la experiencia, y que se han previsto medidas de compensación para los abonados del club local.

El Hard Rock Stadium de Miami, sede habitual de grandes eventos deportivos y culturales, acogerá este partido con un aforo de unos 65.000 espectadores y las personas interesadas en asistir pueden registrarse desde ahora para acceder a la preventa, que tendrá lugar el 21 de octubre, y las entradas saldrán a la venta el 22 de octubre.