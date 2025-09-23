Sevilla contó con Suazo y Alexis en amarga caída ante Villarreal en La Liga

Sevilla, con Gabriel Suazo titular y Alexis Sánchez ingresando en la segunda parte, sufrió una amarga derrota por 1-2 ante Villarreal en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", en la sexta fecha de La Liga de España.

Vilarreal tomó la delantera en la primera parte, con gol de Tani Oluwaseyi (17'), complicando a los dirigidos por Matías Almeyda, que se volcaron en ataque buscando dar vuelta el partido.

En el segundo tiempo, en una carga de los sevillanos, Djibril Sow logró anotar con un gran zurdazo, despertando los ánimos de la hinchada local (51').

Minutos después, Almeyda aprovechó el ímpetu de sus pupilos y envió bajo una ovación a Alexis a la cancha, con la idea de encontrar un camino para la remontada.

Sin embargo, el escenario se complicó de sobremanera para Sevilla, ya que Tanguy Nianzou se lesionó después de los cinco cambios, dejando al equipo con 10 jugadores en la recta final.

Sevilla sintió la desventaja numérica y sufrió ante el orden defensivo de Villarreal, que pegó el último golpe, con un golazo de Manor Salomon, tras gran jugada individual de su asistente, el georgiano Georges Mikautadze (86').

Con el resultado, Sevilla quedó décimo en la tabla, con siete puntos y sumando su tercera derrota en seis fechas disputadas. Además, aún no logra ganar en casa en esta temporada.

Villarreal, por su parte, sumó 13 puntos y está tercero en la tabla, a cinco del líder Real Madrid.

En la próxima fecha, Villarreal recibirá a Athletic de Bilbao y Sevilla visitará a Rayo Vallecano.