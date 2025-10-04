Sevilla de Alexis y Suazo desafía al poderoso FC Barcelona por La Liga

Este domingo, Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, enfrentará por La Liga a FC Barcelona, en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" por la octava jornada del torneo español.

Ambos jugadores chilenos asoman como titulares en el cuadro "blanquirrojo" para el duelo ante el conjunto granate al igual que el último partido ante Rayo Vallecano, donde ganaron 1-0 en la fecha pasada.

Por su parte, FC Barcelona logró llegar al liderato la fecha pasada tras imponerse a Real Sociedad, pero llegará con una dura baja para este partido, como lo es Lamine Yamal que sufrió una lesión en el pubis y estará lejos de las canchas entre dos y tres semanas.

El duelo está programado para las 11:15 horas (14:15 GMT) en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán", y podrás seguir todos los detalles de este encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.