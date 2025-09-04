Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga francesa
Damián Pizarro fue presentado ante la hinchada de Le Havre
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero chileno estuvo en el Stade Océane lors.
El delantero chileno estuvo en el Stade Océane lors.
A la espera aún de hacer su estreno oficial, el delantero chileno Damián Pizarro fue presentado como flamante jugador del club francés Le Havre.
El jugador nacional llegó al Stade Océane lors y fue recibido por los fanáticos del tradicional cuadro galo.
Pizarro ya está listo para estrenarse, aunque aún no ve minutos oficiales tras su arribo desde Udinese.
Mira acá las fotos
Ver esta publicación en Instagram