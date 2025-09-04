Damián Pizarro fue presentado ante la hinchada de Le Havre

A la espera aún de hacer su estreno oficial, el delantero chileno Damián Pizarro fue presentado como flamante jugador del club francés Le Havre.

El jugador nacional llegó al Stade Océane lors y fue recibido por los fanáticos del tradicional cuadro galo.

Pizarro ya está listo para estrenarse, aunque aún no ve minutos oficiales tras su arribo desde Udinese.

Mira acá las fotos