Medio adelantó nuevo despido de Jorge Sampaoli

El medio francés L'Equipe adelantó que la dirigencia del club Stade Rennais tomó una decisión categórica con el técnico Jorge Sampaoli, debido a su negativa racha.

Según reportó también el periodista Fabrizio Romano, la determinación del conjunto galo fue despedir al argentino.

La información está a la espera de la oficialización de parte de la testera del club.

Sampaoli llegó el 11 de noviembre a la institución y no pudo salir de la parte baja con una serie de malos resultados, por lo que marcha en el puesto 16.

🚨❌ Rennes have decided to sack the manager Jorge Sampaoli, it’s over.



The decision is confirmed and will be made official soon, as L’Équipé reported.



👀 Glen Kamara and Mika Faye among players in talks for exit now waiting to understand what happens with Rennes coach. pic.twitter.com/3jcsoEYywX