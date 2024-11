PSG presentó nueva acción contra millonario pago a Kylian Mbappé

París Saint-Germain (PSG) envió un recurso al Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por el pago de 55 millones de euros en salarios atrasados que le reclama su exjugador Kylian Mbappé, informó este jueves L'Équipe.

Este recurso, que aún no fue admitido a trámite y que tiene escasas probabilidades de prosperar, sucede 20 días después de que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) desechase la apelación de PSG y le ordenase pagar al actual delantero de Real Madrid los 55 millones adeudados.

De acuerdo con L'Équipe, el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi no deposita demasiadas esperanzas en este recurso y espera que, a largo plazo, el litigio acabe de resolverse en la justicia ordinaria.

En el epicentro del conflicto están 55 millones de euros, en concepto de salarios y primas en 2024, que PSG retuvo a Mbappé en función de un acuerdo verbal entre ambos, para desbloquear la decisión de los propietarios cataríes del club francés de apartarle de la primera plantilla a principios de la temporada 2023-2024.

Al-Khelaïfi temía que su jugador emblema se fuese gratis al negarse a renovar un contrato que vencía en junio de 2024, algo que finalmente sucedió con su fichaje por Real Madrid.

Ese trato verbal, al que Mbappé aludió en alguna ocasión ante la prensa, es al que se aferra PSG para no pagar esa suma, pero los abogados del jugador no le dan validez, ya que no se plasmó por escrito en un documento.