Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga francesa

Supercopa de Francia entre PSG y Olympique de Marsella se jugará en Kuwait

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El encuentro se desarrollará en el Estadio "Jaber Al-Ahamd".

Supercopa de Francia entre PSG y Olympique de Marsella se jugará en Kuwait
El partido de Supercopa de Francia entre París Saint-Germain, campeón de Liga y Copa, y Olympique de Marsella, subcampeón de Liga, se jugará en Kuwait el 8 de enero, un año después de haberse disputado en Catar, informó este viernes la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

El escenario será el Estadio "Jaber Al-Ahamd", agregó la LFP en un comunicado.

Desde 2009, esta competición que enfrenta al campeón de Liga con el de Copa se desarrolla fuera de Francia, después de que la edición de aquel año tuviera lugar en la localidad canadiense de Montreal.

Israel, China, Marruecos, Austria, Gabón, Estados Unidos o Túnez han sido algunos de los escenarios en los que se ha desarrollado la Supercopa francesa.

