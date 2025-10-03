Árbitro asistente fue condenado a 13 años y medio de prisión por abuso de niñas menores de edad

Un árbitro asistente de la English Football League (de la Segunda a la Cuarta división de Inglaterra), fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusar de niñas menores de edad.

Gareth Viccars, de 47 años y natural de Milton Keynes, se declaró culpable de 16 acusaciones, incluyendo "comunicaciones sexuales con una niña, quedar con una niña tras captación de menores con fines de abuso sexual, causar o incitar a una niña a involucrarse en una actividad sexual y practicar una actividad sexual con una niña".

Estos delitos se produjeron entre noviembre de 2021 y octubre de 2024 y en ellos estuvieron involucradas tres niñas de 15 años.

Viccars fue condenado por ello a 13 años y medio en prisión, con tres años y medio adicionales de supervisión en la misma penitenciaria.

La jueza Caroline English aseguró que "deliberadamente" buscó a tres víctimas jóvenes y que lo hizo siendo consciente de sus edades.

"En los tres casos te aprovechaste de mujeres jóvenes que eran vulnerables", sentenció.

El colegio de árbitros de Inglaterra confirmó que el juez fue suspendido en cuanto las acusaciones salieron a la luz y no dirigió ningún partido la pasada temporada.