Chelsea oficializó el fichaje del portugués Joao Félix

El delantero internacional portugués Joao Félix viajó hoy martes a Londres, pasó el pertinente reconocimiento médico y culminó este miércoles su fichaje por Chelsea, cuadro por el cual firmó por siete años y al que regresa un año después, esta vez traspasado por 50 millones de euros fijos más 10 en variables desde Atlético de Madrid.

"Desde el Atlético de Madrid deseamos mucha suerte a João Félix en sus futuros retos profesionales", expresó el club rojiblanco en su página web oficial.

"Chelsea se complace en anunciar el fichaje permanente de Joao Félix procedente del Atlético de Madrid. Joao ha firmado un contrato de siete años en Stamford Bridge y se unirá a sus nuevos compañeros de equipo para entrenar en los próximos días", anunció a su vez el club londinense.

"Estoy muy contento de estar de vuelta en Chelsea y no puedo esperar para empezar. Puedo ver algunas caras conocidas de la última vez que estuve aquí, lo que siempre es agradable. Me encantó mi tiempo aquí antes y le dije a mis amigos y familiares que me encantaría volver a la Premier League algún día. Hacer eso con el Chelsea es una gran sensación y estoy emocionado de estar de vuelta", explicó el futbolista a los medios oficiales de su nuevo equipo.

