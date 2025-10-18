¿Cuándo y dónde ver el clásico entre Liverpool y Manchester United por la Premier League?

Liverpool y Manchester United se volverán a ver las caras este domingo en una nueva edición del clásico del fútbol inglés, cuando se enfrenten en Anfield por la octava fecha de la Premier League.

Desde las 12:30 horas de Chile (15:30 GMT), los dos equipos más laureados de Inglaterra disputarán un duelo clave en la lucha por escalar posiciones. Mientras los Reds intentan recuperar terreno tras dos derrotas consecutivas, los "Red Devils" buscan salir de la medianía de la tabla

El compromiso será transmitido en vivo por ESPN, además de estar disponible vía streaming a través de Disney+.

Todos los detalles y el desarrollo minuto a minuto de este tradicional derbi podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.