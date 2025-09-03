Donnarumma: Con Luis Enrique tuve siempre buena relación, fue directo conmigo

Gianluigi Donnarumma, capitán de la selección italiana y nuevo jugador de Manchester City, aseguró este miércoles que su relación con el español Luis Enrique, técnico de PSG que decidió prescindir de sus servicios en París, fue "siempre buena" y que entiende que cada entrenador "tome sus decisiones".

"Siempre he tenido una buena relación con Luis Enrique. Lo apreciaba, fue directo conmigo desde el principio en la concentración de pretemporada", explicó desde Florencia, donde está concentrado con la selección italiana para los partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"Decepcionado con él, no lo sé, cada uno toma sus decisiones. Es justo que un entrenador tome sus decisiones, está en su mano, pero tener y sentir el apoyo de todos, especialmente de mis compañeros, me ha hecho comprender lo que he dado al PSG y eso es lo más importante", añadió el meta campeón de la Liga de Campeones, que llegó por 30 millones al equipo inglés.

"Además del fútbol, estas son las cosas que permanecen. Saber el cariño que me tiene todo el entorno del PSG me hace sentir orgulloso y contento de lo que he dejado. En París he vivido cuatro años maravillosos, especialmente el último, uno de los mejores de mi carrera. Me sentí como en casa", zanjó.