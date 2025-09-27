DT de Derby County elogió a Ben Brereton: Sabemos que es un jugador de primer nivel

En su tercer encuentro con la camiseta de Derby County, el delantero nacional Ben Brereton Díaz tuvo su esperado estreno goleador con la camiseta de su nuevo equipo, aportando con una anotación para el empate 1-1 ante Wrexkam por la séptima fecha de la EFL Championship.

Tras el cotejo, el entrenador de los carneros, John Eustace, dialogó con los medios oficiales del club y llenó de elogios al chileno-inglés, quien llegó en calidad de préstamo desde Southampton.

"Nuestro gol del empate fue fantástico. Fue de primera. Por eso Ben Brereton Díaz está aquí en el club. Sabemos que es un jugador de primer nivel", indicó el estratego, quien advirtió el atacante no había disputado muchos duelos en su pretemporada con los rojiblancos.

En la misma línea, el entrenador sostuvo que "ha jugado dos partidos (tres con el de hoy) aquí en los que ha estado recuperando su forma física, y todavía lo está haciendo. Ben tiene mucho más que dar. Cuando esté en esas posiciones, va a dar en el blanco; creo que ese gol de hoy fue excepcional".

"Big Ben" también sacó la voz y detalló cómo vivió desde la cancha su conquista. "Le di un toque al defensa y vi que el portero parecía un poco inseguro de dónde estaba su portería, así que pensé: '¿Por qué no?'. Estoy contento de haber marcado y me siento muy feliz", dijo el seleccionado nacional.

Sobre su llegada a los Rams, Brereton Díaz destacó que "es un grupo de jugadores brillante y un club familiar. Solo llevo aquí unas semanas, pero me he llevado bien con los chicos. Conozco a algunos de ellos porque he jugado con y contra muchos de ellos. Me lo estoy pasando genial aquí en Derby".