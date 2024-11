FIFPro premió al arquero André Onana por su labor humanitaria en África

André Onana, guardameta internacional camerunés de Manchester United, se adjudicó el Premio al Jugador con Más Impacto de la FIFPRO "por su trabajo humanitario en Camerún y otros países africanos" y "por su labor inspiradora fuera de los campos de juego".

El portero de 28 años lleva a cabo esta labor humanitaria a través de la Fundación André Onana, que "brinda atención médica gratuita y operaciones quirúrgicas de alta calidad a comunidades desfavorecidas de Camerún y otros países del África subsahariana", explicó el sindicato mundial de futbolistas.

La fundación "colabora con un grupo de cirujanos y profesionales médicos que cada año operan y atienden a cientos de personas, sobre todo niños, para cambiarles la vida", agregó la agrupación, e indicó que "los médicos que trabajan con la fundación de Onana han realizado más de 1.200 operaciones en los últimos tres años".

"Cuando pasé por Barcelona, Ámsterdam y Milán de camino al Manchester United tuve gente que me ayudó en ese viaje. Cuando estaba abatido me echaban una mano para que pudiera levantarme. Nunca he olvidado la ayuda que recibí. Por la gente que me apoyó en el pasado siento que tengo la responsabilidad de devolver y ayudar a los demás", dijo Onana.