Guardiola: "Quiero un plantel más pequeño o me iré"

El español Josep Guardiola, técnico de Manchester City, lanzó un aviso a los dueños del club y aseguró que quiero un plantel "más pequeño" o se largará del cuadro ciudadano.

El entrenador habló ante los medios de comunicación después de la victoria de su equipo contra Bournemouth que les deja a un punto de clasificarse para la próxima Champions League.

"Le dije al club que no quiero un plantel más grande", dijo Guardiola respecto al próximo mercado.

"No quiero tener que estar dejando a cinco o seis jugadores en la grada. No quiero eso. Me iría. Si hacemos un plantel más pequeño, me quedo. Es imposible que le dé mi alma a los jugadores si se tienen que quedar en la grada y no jugar", añadió.

En el pasado mercado de comienzo de año el City fichó a Nico, Khusanov y Vitor Reis gastando en total más de 100 millones de libras por la plaga de lesiones que sufrió el equipo, especialmente por la de Rodrigo Hernández, que ha estado ocho meses de baja por una rotura de ligamento cruzado anterior.

"Durante tres o cuatro meses no pudimos contar con varios jugadores, no teníamos defensas, y era muy difícil. Después la gente vuelve de las lesiones, pero la próxima temporada no puede ser así. Como entrenador, no puedo entrenar a 24 jugadores y que cada semana se quedan cuatro, cinco o seis en Mánchester porque no pueden jugar. Esto no puede pasar y se lo he dicho al club", puso de relieve.