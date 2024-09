Haaland tuvo duro encontronazo con Gabriel Jesús tras empate del City y Arsenal

El noruego Erling Haaland y el brasileño Gabriel Jesús protagonizaron un fuerte encontronazo este domingo en la Premier League, tras el empate 2-2 de Manchester City y Arsenal en el Etihad Stadium.

Finalizado el encuentro, y mientras ambos planteles se despedían en la cancha, Haaland saludó al técnico rival, Mikel Arteta, y le dijo "mantente humilde", y tras la sorpresa del español, apareció Gabriel Jesús rápidamente para encarar al noruego por sus palabras.

"¿Hablando de qué? No estaba hablando mierda, payaso", replicó Haaland, acercándose al brasileño, quien reaccionó con un "¡no me toques!".

Finalmente, mientras Jack Grealish intentaba separarlos, Haaland remató: "¡¿De qué estás hablando?!¡Aléjate de mí, maldito payaso!".

