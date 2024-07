Lawrence Vigouroux se convirtió en nuevo arquero de Swansea

El arquero Lawrence Vigouroux dio un nuevo salto en el fútbol británico y este martes se convirtió en refuerzo de Swansea, club galés que compite en la Championship de Inglaterra por el ascenso a la Premier League.

"Absolutamente encantando de unirme a un gran club como Swansea. No puedo esperar para comenzar y estoy deseando que llegue la próxima temporada", publicó el guardameta nacional en X, posando con la camiseta de su nuevo equipo.

Vigouroux llega a Swansea desde Burnley, club con el que perdió la categoría la temporada pasada en la Premier League.

De esta manera, el arquero será el tercer chileno en la competencia, sumándose a Marcelino Núñez (Norwich) y Francisco Sierralta (Watford).

Absolutely delighted to be joining a massive club in @SwansOfficial. 🦢



Can’t wait to get started and I’m looking forward to the upcoming season! #YJB #LV22 pic.twitter.com/6WUGvpKO8q