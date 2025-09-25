Luto en Inglaterra: Excanterano de Arsenal murió a los 21 años tras accidente en un partido

Billy Vigar, excanterano de Arsenal y jugador de Chichester FC, falleció este jueves 25 de septiembre a los 21 años tras sufrir una grave lesión cerebral durante un partido.

Vigar sufrió un golpe en la cabeza con un muro cercano a la cancha durante el partido contra Wingate and Finchley el pasado sábado en la liga regional Isthmian League Premier Division, que junto a otros tres campeonatos compone la séptima categoría del fútbol inglés.

El futbolista, que apenas había fichado por su club el pasado agosto, se lanzó en una barrida para evitar la salida del balón, pero lamentablemente terminó impactando con la estructura de hormigón.

Chichester City confirmó su deceso en un comunicado, donde también que "se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil".

"Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión fue demasiado para él y falleció este jueves por la mañana", informó el escrito, compartido en acuerdo con los familiares del jugador.

"Las respuestas a la actualización original (sobre su estado) muestran cuánto se quería a Billy dentro del deportes. Su familia está devastada porque esto ocurrió mientras practicaba el deporte que amaba", sumó el escrito.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

Vigar llegó a la cantera del Arsenal con 14 años y estuvo siete entre sus filas, donde alcanzó a competir con el equipo Sub 21 en la Premier League 2.

Arsenal también mostró sus condolencias por la partida de Vigar a través de redes sociales.

"Además de su importante talento, Billy siempre será recordado por su amor por el deporte, su orgullo al representar este equipo -una vez dijo que el día que le seleccionamos fue el más importante de su vida- y por su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores. Nuestras condolencias están con su familia y con sus seres queridos en este tiempo tan difícil", expresaron los "gunners".