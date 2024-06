Manchester City anunció una colaboración con la WWE

Por medio de sendos comunicados, Manchester City y la promotora de lucha libre WWE dieron a conocer una colaboración comercial para ofrecer merchandising exclusivo y experiencias para los fanáticos de ambas entidades.

El acuerdo se dio gracias a la gira de pretemporada que el elenco inglés tendrá por Estados Unidos. La relación incluyó el diseño de dorsales especiales para el club de fútbol, que serán utilizados en los amistosos a jugarse en suelo norteamericano y también estarán disponibles para estampar a las camisetas en la CityStore de Nueva York.

Además, se puso a la venta una línea de poleras que juntan al City con figuras de la lucha profesional como CM Punk, "Stone Cold" Steve Austin, entre otros. Junto con ello, Bayley y Baron Corbin firmarán autógrafos en la mencionada tienda de Manchester City.

Los "citizens" jugarán en Estados Unidos contra AC Milan el sábado 27 de julio, ante FC Barcelona el martes 30 y frente a Chelsea el sábado 3 de agosto.

MANCHESTER CITY x WWE@ManCity and @WWE have announced an exclusive merchandise collaboration that will see the two globally-recognized brands featured together across a range of new products.https://t.co/hZqqk4tsEV pic.twitter.com/raravoR4N5