Manchester United agudizó la crisis de Liverpool y cortó negativa racha con triunfo en Anfield

Manchester United dio el golpe este domingo y se quedó con el clásico ante Liverpool en la Premier League, un triunfo por 1-2 que cortó una negativa racha de nueve años sin vencer en Anfield Road.

El equipo dirigido por portugués Ruben Amorim aprovechó el mal momento del campeón defensor de título en Inglaterra, que sumó su tercera derrota consecutiva en el torneo.

Además, sumando todas las competencias, Liverpóol lleva cuatro caídas al hilo (tres en Premier y una en Champions), algo que no ocurría hace más de 10 años.

Los Diablos Rojos abrieron la cuenta tempraneramente, con un gol de primera de Bryan Mbeumo, tras gran asistencia de Amad Diallo (2').

Los "Reds", pese a controlar la posesión, tuvieron dificultades para encontrar el arco rival y recién en la segunda parte igualaron las cifras, tras una serie de errores defensivos del United y la anotación de Cody Gakpo (77').

Finalmente, Manchester United dio el último golpe, con un cabezazo de Harry Maguire tras centro de Bruno Fernandes, silenciando Anfield (84').

Con el resultado, Liverpool está tercero, con una racha de tres derrotas y 15 puntos, a cuatro del líder Arsenal; el United, en cambio, escaló al noveno puesto, con 13 unidades.

En la próxima fecha, el United recibirá a Brighton en Old Trafford; y Liverpool visitará a Brentford.