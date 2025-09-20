Manchester United sumó su segundo triunfo por la Premier en loco partido ante Chelsea
Los "reds devils" aprovecharon una temprana expulsión de Robert Sánchez, arquero "blue".
Manchester United logró su segundo triunfo en la Premier League al vencer 2-1 al Chelsea en Old Trafford, en un partido correspondiente a la quinta fecha.
Los "Red Devils" aprovecharon la temprana expulsión del arquero de los "Blues", Robert Sánchez, al minuto 5, tras cometer una falta sobre Bryan Mbeumo cuando este era el último hombre.
INSÓLITO: 4 MINUTOS DE PARTIDO Y EXPULSADO ROBERT SANCHEZ.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

Nueve minutos después, Bruno Fernandes abrió el marcador para los locales, y el volante brasileño Casemiro amplió la ventaja. Sin embargo, el volante brasileño se fue expulsado por doble tarjeta amarilla en los minutos finales.
¡GOL DE MANCHESTER UNITED! Bruno Fernandes aprovechó una salida en falso de Chelsea y marcó el primero del partido en Inglaterra.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

¡SEGUNDO DEL UNITED! Insólita jugada y cabezazo de Casemiro para el 2-0 vs. Chelsea en el primer tiempo...— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

Insólito primer tiempo: ahora expulsado CASEMIRO en Manchester United.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

En los instantes finales del encuentro, el defensor inglés Trevoh Chalobah (80') marcó el descuento para los visitantes, pero no fue suficiente para alcanzar el empate.
¡HAY PARTIDO! A falta de 10' para el final, Trevoh Chalobah descuenta y United está 2-1 arriba vs. Chelsea.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

Con este resultado, Manchester United sumó siete puntos y escaló a la décima posición de la tabla, mientras que Chelsea se mantuvo en el sexto lugar con ocho unidades.
El próximo partido de los "Red Devils" será como visitante ante Brentford el sábado 27 de septiembre a las 08:30 horas (11:30 GMT). Por su parte, los "Blues" enfrentarán a Lincoln City como visitantes por la Copa de la Liga el martes 23 de septiembre a las 15:45 horas (18:45 GMT).