Matheus Cunha fue acusado de "mala conducta" por golpear a trabajador de Ipswich Town

Matheus Cunha, jugador de Wolverhampton Wanderers, fue acusado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de "mala conducta" tras golpear a un miembro del cuerpo técnico de Ipswich Town.

El jugador brasileño golpeó con el codo a este trabajador para más tarde agarrarle la cara y quitarle las gafas con agresividad.

Este acto podría acarrear varios partidos de suspensión para el delantero.

"Matheus Cunha ha sido acusado de mala conducta tras el partido entre Wolverhampton Wanderers e Ipswich Town del sábado 14 de diciembre. El jugador supuestamente actuó de una manera inapropiada después del pitido final y tiene hasta el jueves 19 de diciembre para dar una respuesta", dijo la FA en un comunicado.

El incidente se produjo una vez acabó el duelo entre Wolves e Ipswich que se llevaron los "Tractores" en el último minuto. Esta derrota sobre el pitazo final agravó la situación de un Wolves que es penúltimo, con nueve puntos en 16 jornadas, a cinco de la salvación, y que ha perdido los últimos cuatro encuentros.

Gary O'Neill, técnico de los Wolves, fue despedido al día siguiente de la derrota contra Ipswich.

