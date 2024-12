Michail Antonio, delantero de West Ham, sufrió grave accidente automovilístico

El futbolista Michail Antonio, delantero West Ham United, este sábado sufrió un accidente de tránsito en una zona del condado inglés de Essex, según confirmó el club londinense.

El club de Londres se pronunció, en un principio, sobre lo ocurrido después de que comenzaran a circular imágenes sin verificar que mostraban un Ferrari destrozado y apuntaban a un accidente supuestamente grave.

Get well soon, Michail Antonio! Thoughts and prayers are with you and your family after the road accident #GetWellSoonMichail #WestHam pic.twitter.com/6d3n4Pmhr6 — Arsenal Xtra (@Arsenal__Xtra) December 7, 2024

Los "hammers" emitieron un comunicado informando lo ocurrido. En primera instancia no se entregaron mayores detalles, limitándose a mencionar que "los pensamientos y oraciones de todo el mundo en el club están con Michail, su familia y amigos en estos momentos".

Club Statement



West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.



The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.



The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd — West Ham United (@WestHam) December 7, 2024

Posteriormente, el club realizó una actualización: "Antonio se encuentra en condición estable. Está consciente y se comunica".

"Actualmente se encuentra bajo estrecha supervisión en un hospital del centro de Londres", sumaron.

"En este difícil momento, pedimos amablemente a todo el mundo que respete la privacidad de Michail y su familia. El club no hará más comentarios esta tarde, pero emitirá una nueva actualización a su debido tiempo", agregó West Ham.