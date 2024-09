Ron Yeats, leyenda de Liverpool, falleció a los 86 años

El legendario centrocampista de Liverpool, Ron Yeats, apodado como 'el coloso', falleció a los 86 años en la noche del pasado viernes 6 de septiembre, de acuerdo a lo informado por el club inglés de Anfield.

"Estamos de luto por el fallecimiento de nuestro legendario excapitán Ron Yeats. Los pensamientos de todos en Liverpool están con la familia y los amigos de Ron", indica la nota emitida por el club red.

El zaguero escocés, que padecía Alzheimer, formó parte del equipo del Liverpool que ganó el título de Segunda División entrenado por Bill Shankly en la década de los 60 y que supuso el despegue de la entidad.

Nacido en Aberdeen en 1937, Yeats jugó 454 partidos con Liverpool. Capitán en 400 de ellos, fue un referente del club al que llegó en 1961 para convertir a la entidad de Anfield en uno de los más poderosos de Inglaterra.

Asentado en la máxima categoría del fútbol inglés, conquistó dos títulos de la Football League -Primera División-, la Copa de Inglaterra y tres trofeos de la Supercopa en los diez años que jugó en el equipo red.

Yeats llegó al Liverpool procedente del Dundee United y Shankly le designó capitán. Con 34 años dejó el club para marcharse al Tranmere Rovers.

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends.