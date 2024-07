Southampton anunció el fichaje de Ben Brereton

El club inglés Southampton anunció la incorporación del delantero chileno Ben Brereton, quien vivirá una nueva experiencia e la Premier League de la mano de los "saints".

El seleccionado nacional, nacido en Stoke-on-Trent hace 25 años, fue fichado por la escuadra albirroja desde Villarreal, en un contrato por los próximos cuatro años.

Brereton, formado en la academia de Nottingham Forest, cuenta con pasos por Blackburn Rovers, escuadra de la que dio un salto al fútbol español, aunque no tuvo mucha continuidad en el "Submarino Amarillo".

En enero de este año partió a préstamo a Sheffield United, donde marcó seis goles en 14 partidos, pese a lo que el club perdió la categoría.

Ahora, defenderá a Southampton en la Primera División inglesa y en un vínculo que lo tendrá en el club hasta 2028.

Buen día, @benbreo 👋



We’re delighted to announce the signing of Ben Brereton Díaz on a four-year contract from @VillarrealCF: