Tottenham actualizó situación de Bentancur tras su preocupante caída

A través de sus redes sociales, Tottenham Hotspur entregó detalles sobre el estado de Rodrigo Bentancur, quien se desplomó en el partido contra Liverpool en la EFL Cup.

Transcurrida alrededor de una hora desde la emergencia, desde el club confirmaron que "Rodrigo está consciente, habla y será trasladado al hospital para más controles".

