Uruguayo Bentancur fue denunciado por supuesto comentario racista contra Son

El uruguayo Rodrigo Bentancur, futbolista de Tottenham Hotspur, fue acusado de "conducta inapropiada" por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés), por un supuesto comentario racista sobre su compañero Son Heung-min.

En una entrevista, el periodista le pidió a Bentancur que le pasara una camiseta de su compañero coreano, a lo que el futbolista respondió: "¿Sonny?".

El entrevistador replicó "¿O cualquier otro campeón?" y el uruguayo respondió "O cualquier primo de Sonny, todos se parecen mucho".

Esto supone una violación de la normativa de la FA al incluir una referencia a la nacionalidad, raza o etnia de otra persona.

Bentancur pidió disculpas en su momento por la controversia que generó la situación y que fue criticado por organizaciones contra el racismo en Inglaterra como "Kick it Out".

"Me gustaría escribir a todos los aficionados sobre la entrevista en la que hablé de Son. He hablado con él y, lógicamente, dada nuestra amistad, entiende que fue un desafortunado malentendido. Todo ha sido aclarado y solucionado con mi amigo. Si alguien se sintió ofendido por mis palabras me gustaría dar mis más sinceras disculpas, pero también me gustaría decir que nunca me he referido a nadie más, solo a Son y por esa razón nunca he tenido la intención de ofender a nadie, directa o indirectamente", dijo el jugador en sus redes sociales.

El propio Son confirmó que habló con Bentancur y que este sabe que "cometió un error" y se disculpó por ello. "No pretendía decir nada ofensivo de forma intencionada. Somos hermanos y nada ha cambiado", añadió el surcoreano.

La FA tiene unas reglas muy estrictas respecto a estos comentarios y ya sancionó en el pasado a Edinson Cavani por llamar a un amigo "negrito" en una publicación de Instagram y a Bernardo Silva por comparar a Benjamin Mendy con un conguito.

El uruguayo recibió tres partidos de sanción y una multa de 100.000 libras, además de tener que completar un curso de reeducación, mientras que el portugués se perdió un partido y tuvo que pagar 50.000 libras.

Sin embargo, Alejandro Garnacho no recibió ninguna sanción la temporada pasada después de utilizar un emoticono de gorila junto a una foto de su compañero André Onana en una publicación en redes sociales.