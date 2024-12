Vicente Reyes tiene un sueño que incluye a Marcelino Núñez, La Roja y Norwich

Tras irrumpir con buenas actuaciones en el Sudamericano sub 20 del año pasado, el joven portero nacional Vicente Reyes poco a poco ha ido sumando experiencia y esta temporada, partió a préstamo desde Norwich City para seguir creciendo con la camiseta de Cambridge United, cuadro que compite en la League One (tercera división de Inglaterra)

A pesar de estar transitoriamente lejos de las filas del conjunto canario, el guardameta reveló en diálogo con el sitio Pink UN que mantiene un estrecho vínculo con el volante y seleccionado criollo Marcelino Núñez, nombre fijo en la oncena del elenco auriverde.

"Es bueno tener a Marcelino a mi lado y ayudarlo porque él no está familiarizado con el idioma inglés, así que él me ayuda y yo lo ayudo. Siempre estamos hablando, diría que una o dos veces por semana, nos enviamos mensajes de texto sobre Chile y nos mantenemos preparados", detalló el cancerbero.

El cuidavallas de 21 años no se quedó solo ahí y aseguró que "Marcelino es una persona que me motiva y me empuja a seguir adelante. Espero formar parte del primer equipo con él".

Tan importante es para el arquero la relación que tiene con el formado en Universidad Católica que incluso confesó que "mi sueño es jugar junto a él en la selección chilena y en Carrow Road (estadio del Norwich) algún día. Siempre hablamos de ello. Me felicitó cuando me convocaron. Nuestro objetivo es conseguir esa convocatoria en marzo juntos".

Reyes ya ha sido citado por Ricardo Gareca para la Roja, sumándose a las nóminas de octubre y noviembre para los duelos de Clasificatorias, aunque sigue sin sumar minutos por Chile.