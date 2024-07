[VIDEO] Amistoso de Chelsea y Wrexham tuvo fuerte encontrón a los dos minutos

El partido amistoso de pretemporada entre Chelsea y Wrexham estuvo picante desde un comienzo y ya a los dos minutos hubo un fuerte encontrón entre jugadores de ambos elencos.

El defensor Levi Colwill, de los azules, se mostró muy enojado con James McClean, del cuadro rival, quien le dio un fuerte golpe en su afán por buscar el error.

El zaguero se enfrentó a su contrincante, muy ofuscado, y los tuvieron que separar sus compañeros.

El partido terminó igualado 2-2.

😳⚔️ An ugly brawl erupted during the Chelsea vs Wrexham friendly, involving Levi Colwill and James McClean. pic.twitter.com/2sI4UqrHRE