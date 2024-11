[VIDEO] Erling Haaland marcó nuevo hito en la Premier League

El delantero noruego Erling Haaland abrió el marcador en el partido entre Manchester City y Brighton & Hove Albion, con lo que marcó un nuevo hito en la Premier League.

El atacante europeo registró su anotación número 75 en el torneo inglés y se convirtió en el jugador más rápido en lograrlo, con solo 77 partidos.

Revisa el gol de Haaland:

ERLING HAALAND!



He becomes the fastest player in history to 75 Premier League goals!💥💥 #BHAMCI pic.twitter.com/cGRSSsZntZ